Уголовное дело за поставку контрафакта на Челябинский военный завод "Полет"

По данным пресс-службы Военной прокуратуры ЦВО, в ходе проверки исполнения требований законодательства при реализации госконтракта на производство продукции для нужд Минобороны РФ установлено, что в 2017 году должностные лица Челябинского радиозавода "Полет" заключили договор с аффилированной компанией НПП "Электромаш", которая поставила некондиционные комплектующие. о материалам военных прокуроров возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Кроме того, по требованию военного прокурора контрафактные комплектующие заменены на детали надлежащего качества на сумму 21,2 млн рублей. Челябинский радиозавод "Полет" – производственный комплекс по разработке и серийному производству наземного радиолокационного и радионавигационного оборудования для управления воздушным движением в гражданской авиации и Воздушно-космических силах. Системы навигации и посадки, изготовленные "Полетом", установлены на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", на атомном крейсере "Петр Великий" и на многих других кораблях ВМФ России, на которых базируются вертолеты морской авиации.

Издание «Коммерсант», 26 июля 2019 года