Новая линейка полипропиленовых фитингов Lammin - новые типоразмеры деталей трубопроводов и трубных соединений

· Угол полипропиленовый 90 ° с соединением фитинг/труба. Предназначен для изменения направления трубопроводной трассы на угол 90° в местах соединения с фасонными частями ПП, транспортирующей питьевую или техническую воду, а также в системах отопления. Отличительная особенность данного угла — возможность соединения трубы и фитинга напрямую, без использования дополнительных деталей.

· Заглушка полипропиленовая с наружной резьбой. Служит для временной герметизации в конце разводки системы, во время ремонта или опрессовки системы. Заглушки представлены 2-х видов: с уплотнительным кольцом и без него.

· Пластиковое разъемное соединение. Предназначено для сращивания участка трубы, с возможностью дальнейшей разборки. Данный фитинг может выступать более дешевой альтернативой нашей старой позиции «Разборное соединение».

· Угол полипропиленовый с накидной гайкой. Применяется для создания разъемного соединения между трубой из полипропилена и металлической или фитингом с наружной резьбой.

· Обвод полипропиленовый. Предназначен для организации пересечения трубопроводов. С остальными элементами трубопровода обвод соединяется методом раструбной сварки. Аналог раструбного обвода, но соединение с участком трубопровода происходит методом раструбной сварки через фитинг.

· Вентиль полипропиленовый радиаторный прямой (угловой). Служит для плавного ручного регулирования расхода теплоносителя в системах водяного отопления. Является более экономичной заменой латунного радиаторного вентиля.

Также расширен перечень типоразмеров уже реализуемых фитингов:

· вентиль ППР теперь доступен в диаметрах 40, 50, 63 мм;

· крестовина появилась в диаметрах 40 мм и 50 мм;

· тройник комбинированный ВР (НР) теперь и в диаметре 32×1/2» мм.

· муфту переходную вн/вн можно приобрести в диаметрах 50×20, 63×20, 75×32, 75×40, 90×32, 90×40, 110×50.

Разнообразие моделей и типоразмеров фитингов необходимо для осуществления полноценного и качественного монтажа труб, с возможностью компоновки трубопроводов любой сложности и направлений.

Источник: сайт журнала СОК, 25 июля 2019 г.