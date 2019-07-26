ПАО Газпром: закупка кранов газовых шаровых на сумму 1 369 335,78 рублей с НДС до 20 августа для ООО «Газпром трансгаз Казань»

Номер извещения: 31908123044
Уникальный номер закупки: 19/4.5/0053097/ТГКазань
Номер закупки: 0032/19/4.5/0053097/ТГКазань/К/ГОС/Э/22.07.2019
Наименование закупки: Поставка трубопроводной арматуры
Валюта процедуры: Российский рубль
Способ закупки: Конкурентный отбор
Способ закупки по классификатору ЕИС: Код 245872. Открытый конкурентный отбор в электронной форме (Газпром)
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков: не установлено
Дата публикации: 22.07.2019 16:53 [GMT +3]
Код внутреннего классификатора закупки: Трубопроводная арматура
Принимать не указано альтернативные предложения (аналоги)
Наименование организатора: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
Тип организатора: Заказчик
Юридический адрес: 420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес: 420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Контактный телефон: 7-843-2728292
Адрес электронной почты: a-dimitrieva@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица: Димитриева Алсу Фаридовна
Место рассмотрения предложений: РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Дата начала срока подачи заявок: 22.07.2019
Порядок подачи заявок: Согласно закупочной документации
Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации: 12.08.2019 23:59 [GMT +3]
Дата и время окончания срока подачи заявок 13.08.2019 11:00 [GMT +3]
Дата открытия доступа к заявкам 13.08.2019
Сведения о дате открытия стадии формирования итогового протокола Соответствует дате открытия доступа к заявкам
Дата рассмотрения предложений участников и подведения итогов 20.08.2019
Порядок подведения итогов: Согласно закупочной документации
Предмет закупки (лота): Поставка трубопроводной арматуры
Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота): Сведения о начальной (максимальной) цене договора
Начальная (максимальная) цена с НДС: 1 369 335,78 Получить банковскую гарантию (при необходимости)
Начальная (максимальная) цена без НДС: 1 141 113,15
Ставка НДС: 20.00 %
Валюта: Российский рубль
Способы обеспечения заявки: не указано
Размер обеспечения заявки (в рублях): не установлено
Размер обеспечения исполнения договора: не установлено
Размер обеспечения обязательства по уплате любых платежей (за исключением авансовых), в т.ч. сумм неустоек не установлен
Обеспечение выполнения обязательств на период гарантийной эксплуатации не установлено
Условиями закупки предусмотрено страхование: не предусмотрено
Количество поставляемого товара / объем выполняемых работ / оказываемых услуг: Согласно закупочной документации
Место поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг: Согласно закупочной документации Рассчитать логистику
Условия оплаты и поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг: Согласно закупочной документации
Получить лимит на факторинг (при необходимости)
Разрешается участие нерезидентов: нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: нет
Место предоставления документации: https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Порядок предоставления документации: Путем скачивания файлов в электронной форме
Официальный сайт, на котором размещена документация: не указано
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
Контактное лицо: не указано
Адрес эл. почты: info@tattg.gazprom.ru
Телефон: 7-843-2728292
Сайт: http://www.gazpromtransgazkazan.ru/
Адрес местонахождения: 420073, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
№ Наименование Код МТР Количество ЕИ Цена за весь объем с НДС Ставка НДС Цена за весь объем без НДС Торговая марка, ГОСТ, ТУ Ожидаемая дата поставки Место поставки
1 Кран газовый 30 ШТ 75 231,00 20% 62 692,50 2019-09-30 Казань
2 Кран газовый 15 ШТ 594 750,06 20% 495 625,05 2019-09-30 Казань
3 Кран газовый 30 ШТ 99 216,00 20% 82 680,00 2019-09-30 Казань
4 Кран газовый 10 ШТ 256 100,04 20% 213 416,70 2019-09-30 Казань
5 Кран газовый 45 ШТ 77 512,68 20% 64 593,90 2019-09-30 Казань
6 Кран газовый 5 ШТ 20 502,00 20% 17 085,00 2019-09-30 Казань
7 Кран газовый 60 ШТ 246 024,00 20% 205 020,00 2019-09-30 Казань
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Позиций всего: 7 на сумму 1 369 335,78 RUB
Классификатор ОКПД2 28.14.13.130 Краны и клапаны шаровые
Классификатор ОКВЭД2 28.14 Производство прочих кранов и клапанов
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