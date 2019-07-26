ПАО Газпром: закупка кранов газовых шаровых на сумму 1 369 335,78 рублей с НДС до 20 августа для ООО «Газпром трансгаз Казань»

Номер извещения: 31908123044

Уникальный номер закупки: 19/4.5/0053097/ТГКазань

Номер закупки: 0032/19/4.5/0053097/ТГКазань/К/ГОС/Э/22.07.2019

Наименование закупки: Поставка трубопроводной арматуры

Валюта процедуры: Российский рубль

Способ закупки: Конкурентный отбор

Способ закупки по классификатору ЕИС: Код 245872. Открытый конкурентный отбор в электронной форме (Газпром)

Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков: не установлено

Дата публикации: 22.07.2019 16:53 [GMT +3]

Код внутреннего классификатора закупки: Трубопроводная арматура

Принимать не указано альтернативные предложения (аналоги)

Наименование организатора: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»

Тип организатора: Заказчик

Юридический адрес: 420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

Почтовый адрес: 420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

Контактный телефон: 7-843-2728292

Адрес электронной почты: a-dimitrieva@tattg.gazprom.ru

Ф.И.О. контактного лица: Димитриева Алсу Фаридовна

Место рассмотрения предложений: РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

Дата начала срока подачи заявок: 22.07.2019

Порядок подачи заявок: Согласно закупочной документации

Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации: 12.08.2019 23:59 [GMT +3]

Дата и время окончания срока подачи заявок 13.08.2019 11:00 [GMT +3]

Дата открытия доступа к заявкам 13.08.2019

Сведения о дате открытия стадии формирования итогового протокола Соответствует дате открытия доступа к заявкам

Дата рассмотрения предложений участников и подведения итогов 20.08.2019

Порядок подведения итогов: Согласно закупочной документации

Предмет закупки (лота): Поставка трубопроводной арматуры

Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота): Сведения о начальной (максимальной) цене договора

Начальная (максимальная) цена с НДС: 1 369 335,78 Получить банковскую гарантию (при необходимости)

Начальная (максимальная) цена без НДС: 1 141 113,15

Ставка НДС: 20.00 %

Валюта: Российский рубль

Способы обеспечения заявки: не указано

Размер обеспечения заявки (в рублях): не установлено

Размер обеспечения исполнения договора: не установлено

Размер обеспечения обязательства по уплате любых платежей (за исключением авансовых), в т.ч. сумм неустоек не установлен

Обеспечение выполнения обязательств на период гарантийной эксплуатации не установлено

Условиями закупки предусмотрено страхование: не предусмотрено

Количество поставляемого товара / объем выполняемых работ / оказываемых услуг: Согласно закупочной документации

Место поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг: Согласно закупочной документации Рассчитать логистику

Условия оплаты и поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг: Согласно закупочной документации

Получить лимит на факторинг (при необходимости)

Разрешается участие нерезидентов: нет

В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: нет

Место предоставления документации: https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

Порядок предоставления документации: Путем скачивания файлов в электронной форме

Официальный сайт, на котором размещена документация: не указано

Заказчики, с которыми заключается договор

Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»

Контактное лицо: не указано

Адрес эл. почты: info@tattg.gazprom.ru

Телефон: 7-843-2728292

Сайт: http://www.gazpromtransgazkazan.ru/

Адрес местонахождения: 420073, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41





№ Наименование Код МТР Количество ЕИ Цена за весь объем с НДС Ставка НДС Цена за весь объем без НДС Торговая марка, ГОСТ, ТУ Ожидаемая дата поставки Место поставки

1 Кран газовый 30 ШТ 75 231,00 20% 62 692,50 2019-09-30 Казань

2 Кран газовый 15 ШТ 594 750,06 20% 495 625,05 2019-09-30 Казань

3 Кран газовый 30 ШТ 99 216,00 20% 82 680,00 2019-09-30 Казань

4 Кран газовый 10 ШТ 256 100,04 20% 213 416,70 2019-09-30 Казань

5 Кран газовый 45 ШТ 77 512,68 20% 64 593,90 2019-09-30 Казань

6 Кран газовый 5 ШТ 20 502,00 20% 17 085,00 2019-09-30 Казань

7 Кран газовый 60 ШТ 246 024,00 20% 205 020,00 2019-09-30 Казань

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Позиций всего: 7 на сумму 1 369 335,78 RUB

Классификатор ОКПД2 28.14.13.130 Краны и клапаны шаровые

Классификатор ОКВЭД2 28.14 Производство прочих кранов и клапанов

Электронная торговая площадка Группы Газпромбанка, 25 июля 2019 г.