АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 26 августа 2019 года

АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 26.08.2019 года в 14.00 часов в очном порядке. Инициатор созыва собрания – Совет директоров. Собрание проводится по месту нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Машиностроителей, 1/7. Начало регистрации участников собрания в 13.00 часов 26.08.2019 года. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», будет составлен на основании данных реестра держателей акций по состоянию на 15.08.2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение финансовой отчётности за 2018 год.

2) Выплата дивидендов по итогам 2018 года.

3) Избрание аудиторской компании, осуществляющей аудит Общества.

4) Определение порядка проведения общих собраний акционеров дистанционно с использованием средств связи.

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 28.08.2019 года в то же время и по тому же адресу. С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Машиностроителей, 1/7, либо получить информацию по телефону: 8 (7232) 70-13-22

Сайт АО УКАЗ, 25 июля 2019 года