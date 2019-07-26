НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» победило в региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Пензенской области», являющимся этапом Федеральной программы «100 лучших товаров России». Поздравляем!!!

НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» приняло участие в региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Пензенской области», являющимся этапом Федеральной программы «100 лучших товаров России».
На суд жюри конкурса были представлены следующие образцы нашей продукции:
— специальный вертикально-расточной станок ГАКС-Л-7-50/800С,
— система измерительная регистрирующая «SEITRONIC SIR-PG»,
— прибор для измерения шероховатости поверхности «Сейтроник ПШ8-3 (С.С.)».
Все представленные изделия стали лауреатами областного конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области».
Сайт НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» , 25 июля