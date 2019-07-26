Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» победило в региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Пензенской области», являющимся этапом Федеральной программы «100 лучших товаров России». Поздравляем!!!

26 июля, 2019 14

НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» приняло участие в региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Пензенской области», являющимся этапом Федеральной программы «100 лучших товаров России».

На суд жюри конкурса были представлены следующие образцы нашей продукции:

— специальный вертикально-расточной станок ГАКС-Л-7-50/800С,

— система измерительная регистрирующая «SEITRONIC SIR-PG»,

— прибор для измерения шероховатости поверхности «Сейтроник ПШ8-3 (С.С.)».

Все представленные изделия стали лауреатами областного конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области».

 

Сайт НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» , 25 июля


← Вернуться