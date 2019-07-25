Авиационный завод Рубин построит новый цех под литейное производство узлов и деталей насосов, гидроприводов и трубного оборудования в Балашихе

Авиационная корпорация «Рубин» относится к сфере оборонно-промышленного комплекса. Ее диверсификация, то есть развитие новых друг с другом не связанных видов производств и расширение ассортимента производимых изделий, поддерживается на государственном уровне. Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача увеличить к 2020 году объем выпускаемой гражданской продукции до 17% от общего вала. В рамках ее выполнения намечено строительство нового литейного цеха на дополнительно выделенных в Балашихе 12 Га соседней территории. В новом цеху будет налажено современное литейное производство, экологически чистое. Сроки внедрения данного инвестиционного проекта – ближайшие 5- 7 лет. В данный момент идет этап получения разрешительных документов на начало строительство, которое стартует в 2020 году. По состоянию на сегодняшний день на авиационном заводе «Рубин» работает механический цех, где налажен выпуск авиационных колес, агрегатов управления, плунжерных насосов и гидроприводов. Он оснащен современным оборудованием, большинство процессов автоматизированы.

Сайт ООО «Глобал Сервисез» 23 июля