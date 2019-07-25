Тагильская Сталь построит новый трубный завод в Свердловской области

Холдинг «Тагильская Сталь» станет новым резидентом ОЭЗ промышленно-производственного типа «Титановая долина» в Свердловской области. Он уже получил земельный участок с коммуникациями и подъездными дорогами для строительства завода по изготовлению широкого ассортимента труб, предназначенных для использования в современном строительстве. Стоимость данного инвестиционного проекта составляет 800 млн рублей, сроки его реализации, равно, как и ввода в эксплуатацию нового завода, пока неизвестны. Соглашение о сотрудничестве с холдингом «Тагильская Сталь» было подписано на выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, равно, как и еще с двумя новыми резидентами, которые планируют построить на территории ОЭЗ «Титановая долина» производственные предприятия, работающие в сфере машиностроения, металлургии и электротехники. Общий объем инвестиций, которые планируется освоить в течение ближайших нескольких лет, составляет 1,5 млрд рублей. После ввода новых объектов в эксплуатацию ожидается появление около 100 новых рабочих мест.

Сайт Маркетинг b2b-компаний, 17 июля 2019 г.