Тотальное воровство крышек люков тепловых и водопроводных сетей - за полгода в Петрозаводске украли более 200 крышек

С наступлением лета в Петрозаводске все чаще стали пропадать крышки люков. Статистика удручающая: по данным «РКС-Петрозаводск» с января месяца было украдено более 200 крышек. АО «ПКС-Тепловые сети» лишь за последние два месяца установили около 20 крышек, с января на тепловых сетях украли 72 крышки. В АО «ПКС-Водоканал» краж было еще больше, лишь на канализационных сетях пришлось заменить 58 комплектов люков. Если зимой главной «добычей» воров становятся люки тепловых сетей, т.к. снег на них тает из-за высокой температуры воды, проходящей в трубах, то летом страдают и люки водопроводных сетей. Сотрудники АО «ПКС-Тепловые сети» дважды устанавливали крышки на колодцах, расположенных рядом с набережной у Онежского озера, и крышки дважды воровали. На этот раз АО «ПКС-Тепловые сети» пошли на крайние меры: установили на колодцах бетонные плиты вместо крышек (благо, сети в месте, где расположены колодцы, выведены из эксплуатации).

Источник: сайт РОСТЕПЛО, 23 июля 2019 г.