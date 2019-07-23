Кадры: новые назначения в Vexve (крупнейший арматурный завод в Финляндии). Квалифицированный персонал и молодость – главный фактор успеха

Vexve Oy - финская компания, которая уже более 50 лет производит запорную арматуру для систем теплоснабжения и охлаждения городов и промышленных предприятий. Стабильный и прибыльный рост компании предполагает долгосрочные перспективы и высокий уровень ответственности. Квалифицированный персонал – главный фактор успеха компании. Vexve принадлежит инвестиционной компании DevСo Partners.

Саара Мансиккамяки назначена на должность инженера по производственному оборудованию начиная с 3.6.2019.

Эсси Кутрамойнен назначена на должность координатора по обслуживанию клиентов (страны Восточной Европы) начиная с

Сайт компании Vexve, июль 2019 г.