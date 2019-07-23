Подводный переход трубопровода - это тоже арматура и оборудование. АО «Транснефть – Дружба» реконструирует подводный переход через р. Оку по новой технологии и с новым оборудованием

АО «Транснефть – Дружба» приступило к реконструкции подводного перехода магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Участок №42 через р. Оку в Орловском районе Орловской области. Впервые в системе ПАО «Транснефть» при строительстве русловых переходов применяются трубы со сплошным бетонным покрытием. Это позволит повысить уровень защиты антикоррозийной изоляции при укладке и эксплуатации подводной части трубопровода. При этом существенно сокращаются трудозатраты на этапе строительства. При протаскивании труб по дну водоема не требуется футеровка - защита изоляции специальной деревянной рейкой. Монтаж осуществляется без балластировочных железобетонных утяжелителей. Длина реконструируемого участка подводного перехода с учетом береговой линии составляет 477 м, при том числе дюкера - 95 м. Диаметр труб – 530 мм. Строительно-монтажные работе на подводном переходе рассчитаны на пять месяцев и завершатся в ноябре текущего года.

Пресс-центр АО «Транснефть, 22 июля.