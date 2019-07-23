СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЕНСАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ, ДЕТАЛИ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ТРУБОПРОВОДА ИЗГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ НОВЫХ БЛОКОВ ИНДИЙСКОЙ АЭС «КУДАНКУЛАМ»

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии»(входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовит ряд ключевого оборудования реакторного зала для 5-го и 6-го блоков индийской АЭС «Куданкулам». Такое решение приняли представители Индийской корпорации по атомной энергии (ИКАЭЛ) по итогам аудита производственной площадки. Специалисты ИКАЭЛ ознакомились с различными этапами изготовления оборудования для российских и зарубежных станций: АЭС «Куданкулам» (блок 4), Курской АЭС и АЭС «Руппур» (Бангладеш) и оценили работу механообрабатывающих центров, сварочных и наплавочных комплексов. На различных стадиях обработки и сборки аудиторам был представлен комплекс изделий для АЭС, на изготовлении которых специализируется карельское предприятие: узлы главного циркуляционного трубопровода, корпуса главных циркуляционных насосов, компенсаторы давления, коллекторы парогенератора, ёмкости системы аварийного охлаждения зоны и системы пассивного залива активной зоны. Кроме того, комиссия ИКАЭЛ провела оценку эффективности работы системы менеджмента качества, процедуры контролей и испытаний при изготовлении реакторного оборудования.

Сайт Атомэнергомаш, 19 июля