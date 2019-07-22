Град Китеж в арматуре. Странная история Елабужского арматурного завода. Основан в 1732, закрыт в 1993 году. Работники встречаются до сих пор.

30 сентября 201 года, в День машиностроителя состоялась встреча работников Елабужского арматурного завода.На встрече присутствовало около 40 человек. Кстати, оказалось, что именно 30 сентября 1993 года , т.е. ровно изо дня в день 25 лет назад, было подписано и оглашено постановление о прекращении деятельности завода. В 90-е годы архив и чертежи завода переданы в Миасс, Нижний Новгород, Павло-на-Оке и др. Фото об истории завода и о современных встречах ветеранов есть в социальных сетях на странице https://vk.com/club159695649

Источник: МЦ ТПА, 22 июля 2019 г.