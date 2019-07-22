Причины взрывов газа - несвоевременный ремонт и отсутствие модернизации газового оборудования

Секретарь Совета безопасности РФ Н. Патрушев заявил, что несвоевременный ремонт оборудования часто является причиной аварий на объектах ТЭК, в том числе, на ТЭЦ-27 в Мытищах. Заявление было сделано в ходе совещания по вопросам энергобезопасности и молодежной политики. Секретарь Совета безопасности назвал несвоевременный ремонт и отсутствие модернизации технического оборудования частой причиной возникновения различных аварий и чрезвычайных ситуаций. В пример он привел недавнюю аварию с прорывом газопровода в Мытищах на ТЭЦ «Северная». Напомним, пожар на ТЭЦ-27 в Мытищах произошел 11 июля. В результате ЧП погибла 1 женщина, еще 13 человек пострадали. Недавно стало известно, что все пострадавшие, а также родственники погибшей могут рассчитывать на страховые выплаты от ВСК.

19 июля - ИА Neftegaz.RU.