ОМЗ-СПЕЦСТАЛЬ ПРИСТУПИЛА К ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОВАНЫХ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ОБЕЧАЕК ЗОНЫ ПАТРУБКОВ РЕАКТОРА ДЛЯ АЭС ТЯНЬВАНЬ

Компания ОМЗ-Спецсталь, входящая в Группу ОМЗ, приступила к изготовлению кованых заготовок для основного корпусного оборудования для энергоблока №8 АЭС Тяньвань (Китай). На прошлой неделе в сталеплавильном цехе №8 ОМЗ-Спецсталь был отлит слиток весом 235 тонн для верхней обечайки зоны патрубков корпуса реактора ВВЭР-1200 АЭС Тяньвань. Напомним, что в рамках заключенного в июне этого года контракта ОМЗ-Спецсталь поставит заказчику – АО «АЭМ-технологии» – кованые заготовки для корпуса атомного реактора и фланца крышки блока верхнего общим весом более 500 тонн. Предприятие ОМЗ-Спецсталь является единственным в России изготовителем металлургической заготовки для корпусного атомного оборудования. Основанная на базе металлургического комплекса Ижорских заводов, компания ОМЗ-Спецсталь имеет более чем полувековой опыт производства таких изделий. Из произведенных ОМЗ-Спецсталь заготовок изготовлены более 60 комплектов оборудования для российских и зарубежных атомных электростанций: Нововоронежской АЭС, Ленинградской АЭС-2, Ростовской АЭС, АЭС Тяньвань (Китай), АЭС Куданкулам (Индия) и многих других.

Группа ОМЗ, 19 июля 2019 г.