При поддержке АО БАЗ в Благовещенске (Башкортостан) открылся молочный магазин «Корова на балконе» С почином проекта «СМЕТАНА ВМЕСТО ЗАДВИЖКИ 31нж45нж»! (пятничная новость)

В Благовещенске открылась официальная торговая точка продаж натуральных экологичных молочных продуктов. Открытие магазина состоялось в рамках проекта «Корова на балконе» Ильгиза Фатфуллина. Его инициатива была признана одной из лучших по результатам грантового конкурса «Начни свое дело» одноименной программы по развитию социального предпринимательства Благовещенского арматурного завода (АО «БАЗ», г. Благовещенск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва). В перечень продуктов, выпускаемых в рамках проекта «Корова на балконе», входит разливное молоко, деревенская сметана и обезжиренный творог. Эти продукты жители Благовещенска теперь смогут купить в магазине по адресу: г. Благовещенск, Коммунистическая 12. «Благодаря реализации проекта «Корова на балконе» городские жители будут иметь возможность приобрести натуральные и экологически чистые продукты по доступной цене. И очень важно, что эта идея помогла сохранить рабочие места в селе», — отметил руководитель проекта Ильгиз Фатфуллин.

Сайт Группы ОМК, 16 июня 2019 г.