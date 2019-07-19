Техническое диагностирование манифольдов, элеваторов, штропов, клиньев проведено АО «ИркутскНИИхиммаш» на Верхнечонском месторождении

Буровой подрядчик – компания KCA Deutag выражает АО «ИркутскНИИхиммаш» благодарность за плодотворную работу при проведении технического диагностирования на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении (Иркутская обл.) бурового оборудования и инструмента: – проведение инспекционного контроля мачты и основания буровых установок Т-320, Т-400, Т-506, Т-2000 во время передислокации буровых установок на новые кустовые площадки, техническое диагностирование манифольдов, чиксановых линий, элеваторов, штропов, клиньев, лебедок, ресиверов, систем верхнего привода, грузозахватных приспособлений, бурильных труб, емкостного и противовыбросового оборудования.
Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш, 18 июля 2019 г.