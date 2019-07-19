По итогам проверки Барнаульского завода Сибэнергомаш – БКЗ аудитором Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» сделан вывод о подтверждении действующих сертификатов соответствия системы менеджмента качества.

ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» успешно пройден инспекционный аудит системы менеджмента качества. Предприятие вновь продемонстрировало соответствие действующей системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. По итогам проверки аудитором Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» сделан вывод о подтверждении действующих сертификатов соответствия системы менеджмента качества. В ходе аудита отмечены высокий уровень развития системы менеджмента качества, профессионализм персонала, открытость и заинтересованность сотрудников ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» в дальнейшем совершенствовании системы менеджмента.
Сайт ООО «Сибэнергомаш – БКЗ», 17 июля 2019 г.