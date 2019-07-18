В Перечне Ростехнадзора для обязательной сертификации в разделе «Арматура трубопроводная» предлагается исправить техническую ошибку и сертифицировать электродвигатели отдельно от электроприводов с 1 января 2010 года

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) предлагает внести изменения в перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии. Уведомление о разработке проекта размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Перечень был утвержден приказом службы от 21 июля 2017 года № 277.

Ростехнадзор предлагает внести изменения в несколько разделов перечня, а также устранить технические ошибки. Так, в разделе «Арматура трубопроводная» предлагается исправить техническую ошибку (указать верный код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности). Кроме того, позицию нужно дополнить сноской, позволяющей проводить сертификацию электродвигателей, поставляемых отдельно от электроприводов.

Источник: Новости Рамблер , 17 июля 2019 г.