Качество и надежность газового оборудования АО «Газаппарат» получили высокую оценку потребителей

В июле АО «Газаппарат» получило отзыв о своей продукции от одного из своих постоянных заказчиков АО «Боровичский комбинат огнеупоров». В отзыве дана высокая оценка изделиям, изготовленным нашим заводом для вышеуказанного предприятия. В рамках недавнего заказа, поступившего от АО «Боровичский комбинат огнеупоров» в связи с его реконструкцией и расширением, мы поставили газорегуляторные установки моделей ГРУ-РДГ-150-В-1-Г.2.2411-4500 и ГРУ-РДБК-1П-100/70-1-2500. После проделанной работы и поставки нашего оборудования руководство вышеуказанного комбината отметило и положительно оценило нашу оперативность, профессионализм и надежность, как указано в соответствующем отзыве компании, полученным АО «Газаппарат» 2 июля 2019 года.

Сайт АО «Газаппарат», 16 июля 2019 г.