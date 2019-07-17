Группа LD прошла международную аккредитацию Европейской Ассоциации по теплофикации, централизованному тепло- и холодоснабжению

Компания LD сообщает об успешном прохождении международной аккредитации Европейской Ассоциации по теплофикации, централизованному тепло- и холодоснабжению EUROHEAT & POWER в рамках программы EHP003 - Стальные шаровые краны DN25-DN500 для систем предизолированных трубопроводов для тепло-и холодоснабжения. Технические испытания шаровых кранов LD проходили непосредственно в Финляндии, где данный тип запорной арматуры хорошо знают и активно используют при бесканальной прокладке труб. Органом по сертификации, проводившим испытания выступила широко известная и зарекомендовавшая себя в Европе финская компания INSPECTA SERTIFIONTI OY. В ходе подготовки к проведению сертификационных испытаний совместно с европейскими экспертами в области эксплуатации запорной арматуры была проведена большая научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, направленная на омологацию шарового крана LD и его соответствие высоким требованиям европейских потребителей. Прохождение сертификации в рамках программы EHP003 не только открывает для компании новые возможности на зарубежных рынках от Скандинавии до Сербии, где LD успешно работает уже не первый год, но и укрепляет имидж и повышает ценность бренда в глазах российского потребителя данного вида продукции.

Сайт компании LD, 16 июля 2019 г.