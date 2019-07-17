Балансировочные клапаны меняют бренды на мастер-бренды. В чем смысл этой примитивной стратегии?

В рамках централизованной стратегии Hydronic Flow Control компания «Майбес РУС» начала планомерный переход на использование балансировочной арматуры бренда NexusValve взамен Ballorex. Оба бренда производятся на заводах Meibes System-Technik GmbH. С 2019 года бренд NexusValve является мастер-брендом балансировочной арматуры во всех странах, при этом Ballorex останется как ОЕМ решение для некоторых стран/рынков. Качество балансировочной арматуры NexusValve не уступает качеству Ballorex, а гидравлические характеристики полностью идентичны. Возможно применение балансировочных клапанов NexusValve в комплектации объектов взамен аналогичных клапанов Ballorex без изменения гидравлических характеристик системы. Основные изменения (отличия):

· На упаковке, этикетке и корпусе балансировочных клапанов указывается новое наименование NexusValve;

· Рукоятка ручных балансировочных клапанов имеет вставку серого цвета (ранее была красного);

· Префикс артикулов M заменен на MN.

· Сайт журнала С.О.К., 16 июля 2019 г