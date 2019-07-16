В Великом Новгороде разработали революционные решения маятниковых клапанов (тип запорного клапана) для песка при температуре 600 °С и 100% герметичности (ГОСТ на герметичность не содержит процентных норм)

Фирма из Великого Новгорода «Пауэрз» объявила на своем сайте о подписании договора на поставку арматуры в Европу. Одновременно запущены в работу два проекта. Первый контракт с заказчиком из Испании заключен на поставку маятниковых клапанов (такого термина в НТД не существует!!!) переключателей потока в количестве 8 штук. Оборудование предназначено для эксплуатации в условиях рабочей температуры 600 °С, транспортируемая среда - песок. При этом поставляемое компанией «Пауэрз» оборудование обеспечит стопроцентную герметичность, что позволит увеличить показатели эффективности предприятия. Конструкция клапана и специально подобранные материалы позволят надежно и долговременно эксплуатировать оборудование. В связи с высокими рабочими температурами, проектным подразделением «Пауэрз» была разработана конструкция, позволяющая с легкостью, без больших трудозатрат и длительного времени проводить плановый сервис поставляемого оборудования.

Второй проект предусматривает поставку клапанов Ду 400 с классом герметичности D для одного из предприятий Финляндии. Рабочая температура среды 500 °С. Конструкция клапана выполнена с выносными подшипниковыми опорами, позволяющими надежно эксплуатировать оборудование. Все клапаны комплектуются интеллектуальными электроприводами. Отгрузка продукции запланирована на период август-сентябрь 2019.

Сайт ООО «Пауэрз», 15 июля 2019 г.