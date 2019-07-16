Пензенский НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» вышел на новый этап повышения квалификации конструкторского отдела

Профессиональная компетентность специалистов компании является основой успешной деятельности предприятия. В рамках повышения квалификации сотрудников на предприятии продолжается тестирование специалистов конструкторского отдела. Оценка уровня знаний сотрудников в области проектирования и конструирования изделий проводится преподавателем Пензенского государственного университета и научным руководителем предприятия. Качество знаний работника оценивается на основе анализа разрабатываемой специалистом конструкции по следующим критериям: технологичность, надежность и унификация создаваемого изделия. Выявление профессионального уровня специалистов позволит оценить их потенциальные возможности и принять решение о разработке программы обучения, направленной на выполнение определенных производственных задач по созданию конкурентоспособной продукции.
Сайт НПО "ГАКС-АРМСЕРВИС", 12 июля 2019 г.