Московский Завод Водоприбор вступил в Водный кластер Санкт-Петербурга

С целью усиления политики импортозамещения в секторе водоснабжения и водоотведения на территории Северо-Западного федерального округа подписано соглашение об участии Завода Водоприбор в Водном кластере Санкт-Петербурга. Завод принимает активное участие в промышленной деятельности Кластера водоснабжения и водоотведения, а с учетом регулярных поставок тахометрических приборов учета ВВТ на объекты подконтрольные ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", расширение взаимодействия может стать новой отправной точкой для реализации комплексной программы по развертыванию системы Водоприбор-Учет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Деятельность кластера включает в себя целый ряд направлений, включая такие сегменты как промышленный и технологический, а также Водную академию, и сложившийся альянс благоприятен всем участникам соглашения. Подробнее о Кластере водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга можно ознакомиться на официальной странице v-klaster.ru

Источник: сайт Завода Водоприбор, 8 июля 2019 г.