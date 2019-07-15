В сентябре начало поставок новой продукции Компании АБРАДОКС: ШК из нержавеющей стали DN100 PN40

С осени 2019 года компания АБРАДОКС расширяет типоразмерный ряд кранов шаровых из нержавеющей стали серий BV027 и BV11 до полного ряда размеров DN8-DN100 PN40. ABRA-BV-027: Шаровой кран муфтовый полнопроходный из нержавеющей стали AISI316 (CF8M) DN8-100 , PN40 внутренняя резьба/внутренняя резьба. ABRA-BV11: Шаровые краны муфтовые полнопроходные нержавеющие из стали AISI316 (CF8M) DN8 100 PN40 резьба/резьба c ISO верхним фланцем. Основные технические характеристики: Давление номинальное (условное) РN40 = WOG1000 (Внимание! Обозначение WOG 1000 характеризует гидравлический тест на холодной воде 64 бар, но не является обозначением номинального давления PN (Ру) 64, как заявляют некоторые недобросовестные поставщики. Поэтому, если Вы приобрели кран любого производителя с надписью на корпусе "WOG1000", то его рабочее давление соответствует PN40) /Максимальное давление для пара 8 бар / Максимальная рабочая температура 180 °C / Максимально допустимая температура 200 °С / Гидравлический тест на холодной воде 64 бар.

Сайт компании АБРАДОКС (Москва), июль 2019 года