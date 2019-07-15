Шаровые краны, фитинги, гофрированные трубы и инженерное оборудование поставлено фирмой «Эго Инжиниринг» для нового аквапарка в городе Белгороде

Компания «Эго Инжиниринг» осуществила поставку инженерного оборудования на крытый всесезонный аквапарк в Белгородском районе. На объект были поставлены трубы и фитинги Polytron Comfort для внутренней канализации, шаровые краны Pro Aqua и гофрированные трубы Pro Aqua FLEXIGUARD. Строительство крытого всесезонного аквапарка в Белгородском районе началось в ноябре 2017 года. Двухэтажный парк водных развлечений будет располагаться на площади более 9 тыс. кв. метров. На территории аквапарка разместятся джакузи и гейзеры, а также волновой бассейн. В релакс-зоне будет установлено специальное оборудование с эксклюзивной опцией «Альпийское солнце» для загара. Строительство здания осуществляют белгородские строительные бригады, а оборудование по водоподготовке монтируют специалисты латвийской компании. Компания «Эго Инжиниринг» - крупнейший поставщик инженерного оборудования, работающий на российском рынке более 22 лет.

Сайт компании Эго Инжиниринг, 10 июля 2019 г.