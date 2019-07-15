Компания LD стала крупнейшим экспортером ШК среди Уральских арматурных заводов: отгрузка в 20 стран и 10 из них в ЕС

Компания LD заняла 1 место в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» среди компаний Уральского федерального округа. 9 июля представители компании LD приняли участие в награждении, а так же посетили Глобальный саммит GMIS-2019 и международную промышленную выставку Иннопром-2019, отметив высокий уровень организации и экспозиции участников. Предприятие LD, получило возможность выйти на всероссийский этап конкурса и побороться за звание лучших экспортеров страны с лидерами из других федеральных округов. В настоящий момент трубопроводная арматура LD экспортируется в 20 стран, 10 их которых являются странами Европейского Союза.

Facebook, Компания LD, 12 июля 2019 г.