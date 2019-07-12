Создано новое рейтинговое агентство «Центр поставщиков ТЭК» («ТЭК-рейтинг»). Основная задача — проведение прямых опросов компаний ТЭК для выявления надежных поставщиков и подрядчиков

Председателем «ТЭК-рейтинга» избран Александр Романихин, более 15 лет возглавлявший промышленную ассоциацию «Союз производителей нефтегазового оборудования». Комментируя создание «ТЭК-рейтинга», Александр Романихин отметил, что поставщики продукции и услуг для ТЭК сталкиваются с недобросовестной конкуренцией, когда на конкурс выходит фирма, не имеющая должного производственного и научно-технического потенциала. Такие фирмы ломают рынок, мешая работе заслуженных предприятий. Подобное происходит в результате слабого обмена информацией о поставщиках между компаниями ТЭК. «Сегодня каждая нефтегазовая, электроэнергетическая или угольная компания имеет свою базу поставщиков, проводит оценку, но коллеги об этом не знают. В результате поставщик, который подвел, например, ЛУКОЙЛ, — может дальше создавать проблемы для других компаний, например, «Газпром нефти», «Сургутнефтегазу», «РуссНефти» и др. «ТЭК-рейтинг» призван восполнить пробел, помогая выявлять лучших поставщиков», - сказал Александр Романихин. Механизм прямых опросов заказчиков, по мнению организаторов «ТЭК-рейтинга», поможет свести к минимуму субъективный фактор. «Наша задача в том, чтобы грамотно сформировать номинации, выявить основных номинантов, провести опрос заказчиков, вывести на его основе средние баллы по поставщикам и обнародовать результаты. Прямой опрос заказчиков — компаний ТЭК — позволяет провести наиболее объективную оценку поставщиков промышленной продукции и услуг», — считает Александр Романихин. Участники рынка отмечают, что топливно-энергетический комплекс потребляет значительную часть производимой в стране промышленной продукции и связан со многими предприятиями. Задача ранжирования поставщиков, очищения рынка от случайных фирм актуальна, но ее невозможно решить без заказчиков — нефтегазовых, электроэнергетических и угольных компаний. Иная оценка не будет признана участниками рынка. Сайт «Энергетика и промышленность России», 11 июля 2019 г.

