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Ближайший вебинар по трубопроводной арматуре компании KSB пройдет 10 октября. Тема: «KSB EasySelect – программа подбора насосов и арматуры».

12 июля, 2019 18
Дата: 10 октября 2019, Время: 11-00 - 12-30. Докладчик: Игорь Березин, начальник отдела продаж оборудования по Центральному региону России. Зарегистрироваться на вебинар можно уже сейчас.
Источник: Календарь вебинаров на сайте компании KSB
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