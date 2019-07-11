НП «Российское теплоснабжение» проводит XVII отраслевую конференцию «Теплоснабжение-2019», которая состоится в Москве 22-24 октября 2019 г.

В рамках Конференции будут рассмотрены следующие темы: государственное регулирование отрасли, технологии и решения для повышения эффективности источников тепловой энергии и тепловых сетей, оздоровление экономики теплоснабжающих организаций (программа прилагается). В конференции примут участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, руководители и специалисты теплоснабжающих организаций, ведущие эксперты в сфере теплоэнергетики, производители теплоэнергетического оборудования и материалов. В рамках Конференции предусмотрено посещение 4-ой Международной выставки промышленного котельного, теплообменного и электрогенерирующего оборудования «HEAT&POWER». Место проведения: г. Москва, ул. Смоленская, 5, гостиница «Золотое кольцо» УД Президента РФ, зал «Ярославль».
Приглашение от НП «Российское теплоснабжение»
(в сокращении), 10 июля2019 года