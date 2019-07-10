Переговоры потребителей ШК из Венгрии и Челябинской Группы компаний LD: прогнозируется рост поставок на экспорт в ближайшие годы

Компания LD является крупнейшим российским производителем запорной и регулирующей арматуры для тепло- и газоснабжения с географией поставок не только по России и странам СНГ, но и странам Европейского Союза, в которых традиционно предъявляются высокие требования к качеству производимой продукции. Продукция LD сертифицирована в соответствии с Директивой 2014/68/EU (PED) Оборудование, работающее под давлением, и имеет маркировку CE. В настоящее время трубопроводная арматура LD (а это стальные шаровые краны от Ду15 до Ду800, дисковые затворы от Ду200 до Ду1200, фланцы от Ду15 до Ду200, латунные краны от Ду15 до Ду50) экспортируется в 20 стран, 10 из которых являются странами Европейского Союза. Представители теплоэнергетики города Будапешта, а также компании, имеющей статус официального дистрибьютора на территории Венгрии, посетили предприятия LD для ознакомления с особенностями производства продукции, технологиями, организацией технологического процесса и контроля качества, как на этапах производства, так и при проверке готовой продукции. Гости были впечатлены высоким качеством продукции и полным циклом производства, которым отличаются заводы компании LD. По итогам посещения компании LD достигнуты следующие результаты:

- проведена оценка соответствия продукции, технологического процесса и контроля качества европейским стандартам и внутренним требованиям предприятия;

- пройден первый этап включения в реестр аккредитованных поставщиков венгерской компании;

- с дилером компанией были намечены планы работы на 2019 г.

Сайт ГК LD, 9 июля 2019 г.