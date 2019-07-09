Дальневосточный арматурный завод ПАО «Аскольд» примет участие в IX Международном военно-морском салоне 10-14 июля 2019 г. в Санкт-Петербурге

10-14 июля 2019 г. специалисты ПАО «Аскольд» примут участие в работе IX Международного военно-морского салона. Участниками МВМС-2019 станут более 350 российских и зарубежных предприятий. Тематика Салона включает: кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии. На стенде будут представлены

натурные образцы продукции, выпускаемой ПАО «Аскольд», ведущие специалисты предприятия расскажут об её технических характеристиках, условиях поставки, сервисном обслуживании. Посетители экспозиции ПАО "Аскольд" получат пакет рекламно-информационных материалов. Ждём вас в выставочном центре «Ленэкспо» (Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект, 103. Проезд до станций метро «Приморская» или «Василеостровская», далее общественным транспортом до остановки «Ленэкспо»). Экспозиция ПАО «Аскольд» разместится в павильоне №7, стенд №713.

Сайт ПАО «Аскольд», 3 июля 2019 г.



