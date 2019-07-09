НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОЯЩЕГОСЯ АМУРСКОГО ГПЗ: ШАРОВЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУГ

На Амурском газоперерабатывающем заводе "Газпрома" продолжается монтаж шаровых резервуаров для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ), сообщает "Уралхиммаш" - поставщик аппаратов. Резервуары были изготовлены на уральском заводе по специальному заказу. Объем каждого резервуара составляет 2,4 тыс. кубометров, что в четыре раза превышает параметры традиционно используемого для хранения СУГ оборудования.

"Такое решение позволило значительно уменьшить металлоемкость парка хранения и сократить необходимую для него площадь", - отмечается в сообщении предприятия. В период летней навигации этого года на площадку Амурского ГПЗ будет отгружено свыше 100 единиц оборудования суммарным объемом около 70 тыс. фрахтовых тонн. Для погрузо-разгрузочных работ на временном причале Амурского ГПЗ смонтированы краны грузоподъемностью 1,35 и 0,75 тыс. тонн. Мобилизованы грузоподъемные автомобильные краны и самоходные модульные транспортеры для доставки крупнотоннажного крупногабаритного оборудования на площадку строительства.

Строительство Амурского ГПЗ осуществляется в 15 километрах от города Свободный Амурской области, на берегу реки Зея. Работы ведутся с октября 2015 года. Совокупная площадь земельных участков всех объектов Амурского ГПЗ превысит 1,7 тыс. гектаров. 3 августа 2017 года был дан старт заливки фундамента завода. Первая очередь завода (две технологические линии) будет введена в апреле 2021 года, с 1 января 2025 года ожидается выход ГПЗ на проектную мощность. Запуск предприятия позволит ежегодно выпускать до 2,6 млн тонн этана, 1,6 млн тонн сжиженных углеводородных газов, до 60 млн кубических метров гелия и до 38 млрд кубометров товарного газа.

RUPEC, Информационно-аналитический центр, 8 июля 2019 г.