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Муромский завод трубопроводной арматуры участвует в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости"

09 июля, 2019 4
Муромский завод трубопроводной арматуры одним из первых во Владимирской области стал участником НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "Производительность труда и поддержка занятости"
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