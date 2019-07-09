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Муромский завод трубопроводной арматуры участвует в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости"
09 июля, 2019
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Муромский завод трубопроводной арматуры одним из первых во Владимирской области стал участником НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "Производительность труда и поддержка занятости"
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