ПРОЕКТЫ ДВУХ НОВЫХ ГОСТ Р ПО ТПА, РАЗРАБОТАННЫХ НПАА ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологи (Росстандарт) 01 июля 2019 года введены в действие разработанные НПАА национальные стандарты Российской Федерации:
· ГОСТ Р 58347-2019 «Интеллектуальная собственность. Противодействие распространению контрафактной и фальсифицированной продукции в области машиностроения. Методы и технологии защиты».
· ГОСТ Р 58348-2019 «Интеллектуальная собственность. Противодействие распространению контрафактной и фальсифицированной продукции в области машиностроения. Требования к процессам закупки, приемки и утилизации»
Источник: сайт НПАА, 2 июля 2019 г.