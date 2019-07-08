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ПРОЕКТЫ ДВУХ НОВЫХ ГОСТ Р ПО ТПА, РАЗРАБОТАННЫХ НПАА ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

08 июля, 2019 17

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологи (Росстандарт) 01 июля 2019 года введены в действие разработанные НПАА национальные стандарты Российской Федерации:

· ГОСТ Р 58347-2019 «Интеллектуальная собственность. Противодействие распространению контрафактной и фальсифицированной продукции в области машиностроения. Методы и технологии защиты».

· ГОСТ Р 58348-2019 «Интеллектуальная собственность. Противодействие распространению контрафактной и фальсифицированной продукции в области машиностроения. Требования к процессам закупки, приемки и утилизации»

Источник: сайт НПАА, 2 июля 2019 г.


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