Новая продукция ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»: сборки управления задвижками для ТЭЦ

Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» осуществило поставку сборок управления задвижками серии КСАТО УВРУ для проекта строительства ПГУ 223 МВт, выполняемого в рамках реализации реконструкции Воронежской ТЭЦ-1.Строительство ПГУ-223 МВт на станции входит в инвестиционную программу крупной российской энергетической компании ПАО «Квадра», имеющей филиалы в 11 областях Центрального Федерального округа РФ. За счет ввода ПГУ Воронежская ТЭЦ-1 будет производить более 1 300 млн. кВт*ч электроэнергии в год.
Сайт ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», 4 июля 2019 г.