В ночь с 28 на 29 июня в многоквартирном доме Коврова произошел хлопок газа с последующим возгоранием: хроника проишествия

Пострадавших при взрыве бытового газа в Коврове сотрудников правоохранительных органов, МЧС и жителей многоквартирного дома начали выписывать из больницы. Об этом сообщил директор областного департамента здравоохранения. По его словам, жизни выписывающихся ничего не угрожает. Однако в ЦГБ все еще остаются 3 человека, состояние двоих из них удовлетворительное, у третьего - травмы средней тяжести.

В ожоговом центре Нижнего-Новгорода остаются 2 человека, среди которых и сам виновник взрыва. Его врачи поместили в специальную барокамеру. Виновника трагедии уже допросили представители СК. Он почти ничего не помнит, кроме того, что просто хотел поставить чайник. Напомним, что в ночь с 28 на 29 июня в многоквартирном доме Коврова произошел хлопок газа с последующим возгоранием. По мнению следователей, взрыв спровоцировал психически нездоровый житель пятиэтажки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 28 июня он стал требовать деньги на алкоголь у своей матери, когда та отказала ему - выгнал женщину на улицу. На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники МЧС, управления по делам ГО и ЧС администрации города. Они попытались успокоить психически больного мужчину, однако во время попыток вскрыть дверь произошел хлопок газа. В результате погиб 1 человек - частично парализованный отчим виновника. Он находился в эпицентре взрыва. Еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Напомним, что недавно в Воронеже также произошли 2 хлопка газа.

Источник : Neftegaz.RU, 4 июля 2019 г.