Компания «ОЗНА» участвует в всей технологической цепочке обустройстве уникального Куюмбинского месторождения

Последние годы «ОЗНА» активно участвует в обустройстве Куюмбинского месторождения в Эвенкийском районе Красноярского края. Это месторождение по величине запасов является уникальным, начальные извлекаемые запасы нефти по категории АВ1В2 составляют 318 млн тонн. Разработку месторождения ведет «Славнефть-Красноярскнефтегаз», совместное предприятие «Роснефти» и «Газпром нефти». Куюмбинское месторождение ориентировано на поставку нефти в нефтепроводную систему «Восточная Сибирь – Тихий Океан» через нефтепровод «Куюмба-Тайшет». Целевые рынки – страны Азии и Африки. Качество нефти предполагается сравнимым с качеством нефти сорта Brent. В текущем году на Куюмбинском месторождении «Роснефть» планирует увеличение добычи нефти в 3 раза.

За последние пять лет оборудование «ОЗНА» участвует во всей технологической цепочке нефтедобычи на Куюмбинском месторождении – от измерения дебита нефти, до перекачки ее в магистральные системы. В 2018 году Компания поставила 3 передвижных комплекса исследования и освоения скважин (ПКИОС), в 2019 – один. Особенностью проекта является опережающий запуск кустов скважин опытно-промышленной разработки в длительную отработку при минимальных капитальных затратах, поэтому комплексы выполнены в специальном мобильном исполнении, не требующим фундаментов и капитальных оснований. Они способны принять широкий диапазон по дебитам и газовому фактору в условиях неопределённости параметров скважин. Производительность оборудования по жидкости составляет от 50 до 600 м3/сут, по газу - от 10 000 до 295 200 нм3/сут. Диапазон обводнённости при этом может составлять от 0 до 60 %. Комплекс изготовлен с учётом сложности логистики в условиях отсутствия развитой инфраструктуры. Максимальная компактность исполнения с выдержкой комфортного транспортного габарита обеспечивает необходимую мобильность, простоту перемещения и монтажа при испытаниях скважин. Для облегчения мобилизации комплекс включает специальный приемный манифольд на монтажном основании.

Перекачку нефти на месторождении осуществляют несколько крупных станций, спроектированных и изготовленных в Компании «ОЗНА». Это и станции внешнего транспорта и внутрипарковой перекачки, станция перекачки нефтяной эмульсии, станция 1 подъема и блок подпорной насосной станции. Оборудование сдается Заказчику «под ключ», готовыми к эксплуатации, все шеф-монтажные и пуско-наладочные работы проводят специалисты специализированных служб «ОЗНА». На Куюмбинском месторождении задачу по противопожарной охране объектов несут блоки пожарных гидрантов, партия в 10 блоков была поставлена в 2017 году. В текущем году «ОЗНА» заключила контракт на поставку трубчатой блочной печи (ПТБ) в комплекте с аппаратурным блоком для Центрального пункта сбора (ЦПС) Куюмбинского месторождения. Оборудование предназначено для нагрева нефтяной эмульсии и будет иметь производительность до 560 т/час, топливом служит попутный нефтяной газ (ПНГ). Это решает вопрос утилизации ПНГ на отдаленном месторождении, где продолжается процесс обустройства и ведется строительство ЦПС. После его ввода в эксплуатацию транспортирование подготовленной нефти будет осуществляться по действующему нефтепроводу Куюмба – Тайшет, а далее в трубопроводную систему Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО).

Сайт ОЗНА, 1 июля 2019 года