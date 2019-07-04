Проведены гидравлические испытания на прочность и герметичность оборудования (реактора гидроочистки керосина и реактора предварительной очистки) для ПАО «Татнефть» (Нижнекамск)

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, провели гидравлические испытания реактора гидроочистки керосина и реактора предварительной очистки для ПАО «Татнефть». Гидравлические испытания – одна из завершающих стадий изготовления оборудования перед сдачей заказчику. В ходе гидравлических испытаний оборудование проверяется на прочность и герметичность. Для этого в реакторе гидроочистки керосина в течение часа поддерживалось давление 9,44 Мпа, в реакторе предварительной очистки 13,29 Мпа. Результаты этой сложной технологической операции оценивала комиссия, в состав которой вошли представители Ижорских заводов и заказчика и EPC-подрядчика проекта - ООО «ОНХ-Холдинг». Итоги испытаний подтвердили высокое качество сварных соединений и уплотнительных поверхностей сосудов. Контракт на изготовление оборудования для Установки гидроочистки средних дистиллятов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ПАО «Татнефть» в городе Нижнекамске был заключен в 2018 году. В рамках договора Ижорские заводы изготавливают реактор предварительной очистки, реактор гидроочистки дизельной фракции, реактор гидроочистки керосина и колонну горячего сепаратора высокого давления. Общий вес оборудования – около 1300 тонн.

САЙТ ПАО ОМЗ, 3 ИЮЛЯ 2019 Г.