Волгограднефтемаш отгрузил три аппарата крупногабаритного оборудования для НПЗ в России

В конце июня на причале ОАО «Волгограднефтемаш» в адрес крупного нефтеперерабатывающего завода России отгружено водным транспортом оборудование для установки гидроочистки дистиллятов. Партия включает в себя три аппарата: отпариватель продукта, холодный сепаратор низкого давления и отстойник сырьевой дизельной фракции. Самым большим является отпариватель продукта – вертикальный цилиндрический аппарат колонного типа с внутренним диаметром верхней части 3500 мм, нижней - 4500 мм и коническим переходом - 3500/4500 мм. Его высота составляет 39 метров, а масса 113 тонн. Внутри него смонтированы съемные внутренние устройства. Отпариватель продукта предназначен для удаления основной части сероводорода и легких углеводородов. Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями российских стандартов и технического регламента Таможенного Союза из отечественных сталей. Сайт ОАО «Волгограднефтемаш», 1 июля 2019 г.

