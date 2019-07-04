АО «ОДК» Госкорпорации Ростех отмечают День изобретателя: специалисты ОКБ им. А. Люльки – филиала ПАО «ОДК-УМПО» получили награды

В честь Дня изобретателя и рационализатора, который традиционно отмечается в стране в последнюю субботу июня, в Российской Академии наук наградили лучших изобретателей страны. В их числе – сотрудники ОКБ им. А. Люльки – филиала ПАО «ОДК-УМПО» (входит в АО «ОДК» Госкорпорации Ростех). Как лучшие изобретатели России наградами Центрального совета Всероссийской организации изобретателей и рационализаторов (ВОИР) отмечены начальник отдела специальных характеристик А.А. Сорокин, главный специалист конструкторского отдела электронных систем Ю.М. Зеликин, конструктор бригады анализа и управления ресурсом отдела прочности Г.П. Гогаев. В ПАО «ОДК-УМПО» активно ведется рационализаторская, изобретательская и патентная работа. За первое полугодие 2019 г. от заводчан поступило более 660 рационализаторских предложения, 640 из них приняты к использованию в производстве. Полученный экономический эффект составил 13,4 млн рублей. Госкорпорация Ростех - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолеты России", Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем.

ПРЕСС-ЦЕНТР ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ, 02 ИЮЛЯ 2019 Г.