Ассоциация производителей трубопроводных систем включена в проектную команду «Водоснабжение и водоотведение» для создания Стратегии развития ЖКХ

Ассоциация производителей трубопроводных систем включена в проектную команду «Отраслевое развитие: Водоснабжение и водоотведение» Межведомственной рабочей группы по разработке проекта концепции Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2035 года (далее – Стратегия).

В состав межведомственной рабочей группы входят эксперты жилищно-коммунальной отрасли, депутаты Государственной Думы, представители федеральных органов исполнительной власти, экспертного сообщества, общественных организаций, крупных ресурсоснабжающих организаций.

Стратегия будет состоять из шести основных разделов: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, жилье и жилищная сфера, развитие инвестиционного потенциала, экология, кадровая политика. Разработка начнется с определения основных приоритетов, среднесрочных целей и задач государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, формирования качественных целевых показателей по каждому направлению, по которым созданы проектные команды:

1. Основные принципы формирования и ожидаемые результаты Стратегии ЖКХ, институциональная структура отрасли,

2. Отраслевое развитие: Теплоснабжение,

3. Отраслевое развитие: Водоснабжение и водоотведение,

4. Отраслевое развитие: Жилищная сфера. Управление жилищным фондом,

5. Развитие инвестиционного потенциала. Способы привлечения инвестиций (включая направления тарифного регулирования и содействие росту инвестиций),

6. Платежная дисциплина и коммерческий учет энергоресурсов,

7. Типовые проекты, нормирование и технологическое регулирование сферы ЖКХ,

8. Энергетическая эффективность сферы ЖКХ,

9. Цифровизация отрасли и модернизация государственных информационных систем,

10. Экология, в том числе отдельные вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами,

11. Кадровая политика, производительность труда и развитие научного потенциала.

Стратегией определяются задачи до 2035 года и промежуточные позиции по их выполнению на каждые 5 лет. Основными задачами Стратегии являются:

· снижение износа основных фондов, улучшение технического состояния и повышение энергоэффективности жилищной и коммунальной инфраструктуры, переход отрасли на использование новых технологий, в том числе цифровых,

· формирование экономически устойчивой модели функционирования отрасли (расчет реальной стоимости услуг, определение величины тарифов и взносов с учетом реальных потребностей, повышение эффективности сбора платежей и борьбы с неплательщиками),

· развитие предпринимательства, усиление конкурентной среды и привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства;

· совершенствование системы отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах, управляющими организациями и ресуроснабжающими организациями;

· повышение энергетической эффективности отрасли.

ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК, 2 июля 2019