ИНЖИНИРИНГ ДЛЯ АЭС ФУКУСИМА - ОКБ «ГИДРОПРЕС» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ В ЯПОНИИ

В мае 2019 года специалисты АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) Олег Кудрявцев и Василий Волков приняли участие в 27-й Международной конференции по инжинирингу в атомной отрасли (ICONE-27), проходившей в городе Цукуба (Япония) 19-24 мая 2019 года. ICONE-27 посвящена вопросам текущего состояния ядерных технологий и мировой атомной энергетики. В организации мероприятия приняли активное участие японское (JSME) и американское (ASME) общества инженеров-механиков, а также китайское ядерное сообщество (CNS).

В конференции приняли участие 965 специалистов, представлено 758 презентаций. Как отметили организаторы, наибольшее количество участников было из Китая, США и Японии. Также были представлены такие страны, как Корея, Франция, Германия, Чехия, Венгрия и др. Россию на конференции представили: ГК «Росатом», ОКБ «ГИДРОПРЕСС», НИЦ «Курчатовский институт», АО «ТВЭЛ», Новосибирский филиал ИБРАЭ РАН, ФГБОУ Институт теплофизики СО РАН. В ходе конференции было проведено несколько семинаров, посвященных CFD моделированию, методам проведения экспериментов, моделированию двухфазных потоков и др. Также в рамках мероприятия были организованы туры на АЭС Фукусима-1, «Nippon Nuclear Fuel Development Co., LTD», «JAEA Oarai Research and Development Institute», «Hitachi GE Nuclear Energy Rinkai Factory». Специалисты ОКБ "ГИДРОПРЕСС" представили разработки по теме "Оптимизация пароприемного дырчатого листа парогенератора ПГВ-1000МКО CFD". ICONE-28 пройдет в Анахайме (США) в августе 2020 года. Организаторы конференции предложили включить специалиста ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Василия Волкова в технический комитет как представителя от России.

Пресс-центр ОКБ Гидропресс, июнь 2019 г.