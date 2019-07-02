Загорский трубный завод (Газпром) поставит детали трубопроводов АО «УСТЭК» (ТЭК Тюмени)

Загорский трубный завод приступил к выполнению контракта с единой теплоснабжающей организацией города Тюмени, АО «УСТЭК». Контракт на поставку трубной продукции был подписан в начале июня на основании открытых торгов и победы АО «ЗТЗ» в конкурсе. В рамках договоренностей с компанией, Загорский трубный завод поставит трубную продукцию в соответствии с ГОСТ 30732-2006. В поставку войдут трубы и фасонные изделия диаметром 530 – 820 мм в ППУ-изоляции в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке. Совокупный объем поставки составит 4,25 км. Вся продукция будет отправлена в г. Тюмень и использована для строительства новых тепловых сетей города. В рамках контракта, компания планирует завершить поставки продукции до августа текущего года.

Коммерческий директор Загорского трубного завода Дмитрий Симанков: «Если в 2018 году и ранее мы были больше сконцентрированы на выполнении крупных заказов, то сегодня можно сказать, что компания возвращается на рынок трубной продукции для тепловых сетей. Производственные мощности всех площадок и широкие возможности по логистике позволяют нам оперативно отрабатывать запросы рынка, без ущерба основному производству. Эта поставка – наш первый опыт работы с АО «УСТЭК», но, уверен, что не последний». В этом году компания, помимо поставки стальных труб и фасонных изделий в ППУ изоляции в центральную часть России и республики СНГ вышла на поставки в дальние регионы крайнего севера. В частности, были осуществлены поставки на Кольский полуостров и в регионы Центральной Сибири.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»