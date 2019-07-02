На HEAT&POWER-2019 пройдет круглый стол «Трубопроводные системы для тепловых сетей»

На 4-й Международной выставке промышленного котельного, теплообменного, электрогенерирующего оборудования и трубопроводных систем для тепловых сетей HEAT&POWER-2019 состоится круглый стол «Современные технические решения для повышения надежности и энергоэффективности систем теплоснабжения». Мероприятие организовано НП «Ассоциация производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией (Ассоциация ППТИПИ)», ООО МВК и состоится 23 октября.

Цель проведения круглого стола:

• создать площадку для диалога между производителями и представителями генерирующих, теплоснабжающих и теплосетевых компаний по обсуждению проблем, связанных с внедрением и эксплуатацией предизолированных трубопроводов;

• обсудить тенденции развития отрасли;

• создать условия для обмена опытом по выпуску высокоэффективных теплоизолированных конструкций, установить новые и укрепить существующие деловые отношения.

Источник: Сайт Ассоциации ППТИПИ, июнь 2019 года