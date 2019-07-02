НОВЫЕ СПРАВОЧНИКИ И УЧЕБНИКИ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ И ТПА

1. Орлов В. А. Реконструкция систем водоснабжения – М.: Издательство АСВ, 2017. 208 с. В учебнике освещены вопросы реконструкции сооружений систем забора природных вод из источников водоснабжения, их очистки и обеззараживания, а также ремонта, реконструкции и модернизации сис тем подачи и распределения воды, использования средств технической диагностики и прочистки трубопроводных сетей перед реновацией, организации строительного производства при реконструкции трубопроводов. Книга предназначена для студентов технических вузов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», «Теплогазоснаб- жение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов» (прикладной бакалавриат).

2. Орлов Е. В. Инженерные системы зданий и сооружений.

Водоснабжение и водоотведение.

Издание второе, переработанное и дополненное. – М.: Издательство АСВ, 2017. 218 с. Приведены сведения о системах водоснабжения и водоотведения городов и населенных пунктов, а также зданий и сооружений. Рассмотрены вопросы забора, очистки, подачи и распределения воды между потребителями. Представлены схемы удаления сточных вод из зданий и городов, системы очистки сточных вод и утилизации осадков. Рассмотрены различные водосберегающие технологии, а также вопросы охраны водных ресурсов при проектировании и эксплуатации систем. Книга предназначена для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлениям: 08.03.01 «Строительство», 07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», 07.03.04 «Градостроительство», 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений».

Источник: МЦ ТПА, июнь 2019 года