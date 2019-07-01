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Сервисные инженеры Хабаровского подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» произвели шефмонтаж электроприводов на арматуру для Хабаровского «Водоканала»

01 июля, 2019 12

Компания «ПРИВОДЫ АУМА» отгрузила общепромышленные электроприводы на канализационные насосные станции и очистные сооружения МУП города Хабаровска «Водоканал». Сервисные инженеры Хабаровского подразделения «АУМА» произвели шефмонтаж изделий на арматуру. На сегодняшний день на объекте заказчика проводятся пусконаладочные работы. «В связи с тем, что оборудование хорошо себя зарекомендовало, было принято решение об очередной поставке электроприводов АУМА на замену старых приводов других производителей», − прокомментировал Дмитрий Владимирович Просин, руководитель обособленного подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Хабаровске. Всего на объектах Хабаровского «Водоканала» эксплуатируются около 1000 единиц электроприводной техники «АУМА».

Пресс-центр ООО «Приводы АУМА», 28 июня 2019 г.


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