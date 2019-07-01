ПРОИЗВОДСТВО ФЛАНЦЕВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ЧЕГЛОК ПОД ЗАКАЗ И ОТГРУЗКА СО СКЛАДА - ВСЕ ТИПОРАЗМЕРЫ ДО DN 500

В каждый комплект входит:

- фланцевый компенсатор (вибровставка)

- паспорт и сертификат РФ

- индивидуальная упаковка (коробка)

Компенсатор фланцевый или виброкомпенсатор «Чеглок» предназначен для защиты трубопровода от смещения, сокращения вибраций, уменьшения гидравлических ударов. Вибровставки комплектуются фланцами из стали 20, 09г2с, 12х18н10т. Бренд «Чеглок» - зарегистрированный товарный знак компании «ОНИКС». Производителем данных компенсаторов является компания «ОНИКС»; расточка фланцев, сборка и упаковка производится на складе в г. Санкт-Петербург. Виброкомпенсаторы «Чеглок» используются специалистами в сфере систем холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, отопления, канализации. Есть возможность изготовления компенсаторов под заказ.

При наличии необходимых комплектующих, срок изготовления 3 рабочих дня на расточку и сборку.

Источник: сайт компании «ОНИКС», 27 июня 2019 г.