Атоммаш начал изготовление отводов трубопровода первого контура для Курской АЭС-2

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) приступил к изготовлению колен главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) для блока № 1 Курской АЭС-2. Курская АЭС-2 сооружается по проекту с реакторной установкой ВВЭР-ТОИ, что подразумевает использование новой технологии штамповки колен ГЦТ с нестандартными изгибами отводов. Кроме 12 стандартных колен ГЦТ с изгибом в 90 градусов, на «Атоммаше» впервые будут изготовлены 4 колена с изгибом в 39 градусов. Для этого будет использован специальный штамп, позволяющий придать необходимую форму изделию. Масса одного колена — 7 тонн, наружный диаметр — 995 мм. Работы по изготовлению колен ГТЦ проводятся в два этапа. Первый этап овализация — прессовка в нужной форме «холодных» заготовок. Второй этап – штамповка. Детали около 2 часов нагреваются при 870 градусах, а затем около часа при 1080 градусах. Затем специальный пресс при усилии в 6300 тонн загибает изделия на 90 градусов.

Главные циркуляционные трубопроводы (ГЦТ) предназначены для соединения основного оборудования первого контура АЭС: реактора, парогенераторов и главных циркуляционных насосов. По нему циркулирует теплоноситель — вода с температурой 320 °C и давлением до 17,6 МПа. Трубопроводы относятся к первой категории сейсмостойкости и способны выдержать землетрясение в девять баллов. Данный проект мы реализуем совместно с Петрозаводским Филиалом компании. В рамках кооперации заготовки колен поступают в Волгодонск на штамповку уникального пресса, а готовые крутоизогнутые отводы будут вновь направлены в Петрозаводск уже для окончательной сборки комплекта, — отметил директор Волгодонского Филиала «АЭМ-технологии» Ровшан Аббасов. — За последние 5 лет АЭМ- технологии изготовили 7 комплектов ГЦТ для российских атомных станций. На сегодня в работе находится еще 3 комплекта для зарубежных АЭС.

АО «Атомэнергомаш» – комплектный поставщик ключевого оборудования для Курской АЭС-2. В частности, предприятия дивизиона производят реакторное оборудование, парогенераторы, главные циркуляционные насосы, компенсаторы давления, главные циркуляционные трубопроводы, сепараторы-пароперегреватели, подогреватели высокого давления, трубопроводную арматуру, вспомогательные насосы и другое оборудование реакторного острова и машинного зала. Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, член «Союза машиностроителей России». В структуре компании инжиниринговый центр, укомплектованный опытными конструкторами и технологами, а также две производственные площадки: Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске и Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске.

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» «Атоммаш», 21 июня 2019 г.