Для расширения сети Региональных Сервисных центров «ЗАО «ДС Контролз» приглашает к сотрудничеству компании из нескольких областей России

Предложение действует для инжиниринговых компаний в следующих областях: Иркутская обл, Хабаровский край, Самарская обл, Московская обл, Тюменская обл (Тюмень, Сургут, Тобольск, Новый Уренгой). В сервисных центрах компании «ДС Контролз» производится ремонт оборудования с продлением гарантии. Наличие собственного склада запасных частей позволит оперативно проводить необходимые работы. Интегрированная система менеджмента ЗАО «ДС Контролз», включающая в себя систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента и систему менеджмента профессионального здоровья и безопасности, сертифицирована на соответствие требованиям трех международных стандартов: ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Поступающие комплектующие и материалы проходят контроль на соответствие заявленным характеристикам. В целях поддержания высокого качества выпускаемой продукции персонал ЗАО «ДС Контролз» проходит регулярное обучение и аттестацию.
Пресс-центр ЗАО «ДС Контролз», июнь 2019 года